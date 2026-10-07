Обвинение запросило для агентов ГУР Минобороны Украины до 28 лет тюрьмы

Прокурор запросил для готовивших теракты в Крыму до 28 лет тюрьмы Обвинение запросило для агентов ГУР Минобороны Украины до 28 лет тюрьмы

Москва7 окт Вести.Гособвинение запросило для восьмерых задержанных при подготовке серии терактов и покушений на высших должностных лиц Республики Крым участников агентурной сети СБУ лишение свободы на сроки от 10 до 28 лет. Об этом со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда сообщает ТАСС.

Прокурор в ходе прений сторон запросил для Виктора Подвального 28 лет..., для Кирилла Баранника - 22 года…, Игоря Зорина - 20 лет…, Сергея Кривошеина - 20 лет…, Сергея Войнаровского - 20 лет… уточнил источник

Ранее в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что была пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Минобороны Украины. Участники планировали совершить серию терактов на территории полуострова.

По данным ФСБ, планировались покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также планировались теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова говорится в сообщении

В 2024 году суд уже приговорил Константина Евмененко к 10 годам, Александра Литвиненко - к 9 годам 6 месяцам.