Суды Севастополя и Кубани приговорили к колонии трех агентов ГУР Украины Трех завербованных украинской разведкой жителей Крыма приговорили к заключению

Москва29 сен Вести.Краснодарский и Севастопольский краевые суды вынесли обвинительные приговоры трем членам агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые действовали на Кубани и в Крыму. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, уроженец Крыма 1991 года рождения был завербован сотрудником украинской разведки, когда ездил в Польшу. По заданию куратора он пригласил к сотрудничеству еще двух крымчан – мужчин 1991 и 1968 годов рождения. Вместе они установили в Севастополе и Новороссийске техническое оборудование для удаленного контроля радиоэфира через интернет.

Это позволило бы противнику получать точные данные о российских корабельных группировках: их составе, боеготовности, планах. Полученные сведения помогали бы ВСУ корректировать ракетные удары и атаки БПЛА в режиме реального времени.

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность злоумышленников. В отношении каждого из них было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям о государственной измене в составе группы лиц по предварительному сговору.

Согласно судебным решениям они признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок 12, 17 и 16 лет соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима говорится в сообщении ФСБ

В ведомстве подчеркнули, что все, кто помогает противнику, будут установлены и привлечены к ответственности.