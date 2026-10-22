Третий фигурант дела о покушении на главу Крыма Аксёнова осужден на 18 лет

Суд вынес приговор в отношении третьего фигуранта дела о покушении на Аксёнова Третий фигурант дела о покушении на главу Крыма Аксёнова осужден на 18 лет

Москва22 окт Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении третьего фигуранта уголовного дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксёнова. Как сообщает пресс-служба инстанции, Владимиру Ананьеву (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Южный окружной военный суд огласил приговор в отношении Ананьева Владимира Васильевича, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ… Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 000 рублей говорится в сообщении суда в мессенджере МАХ

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Согласно материалам уголовного дела, Ананьев вошел в преступную группу, созданную гражданином Украины для совершения теракта на территории полуострова. Злоумышленники собирались взорвать автомобиль руководителя республики с помощью радиоуправляемого устройства.

В 2023-м фигурант покинул Киевскую область, пересек российскую границу и прибыл в Крым. В его задачу входило арендовать помещение, найти доступ к камерам наружного видеонаблюдения и обеспечить подход к служебной машине главы региона.

Тогда же Ананьев приобрел взрывчатку, детонатор и другие элементы для изготовления бомбы и хранил у себя.

Осуществить задуманное злоумышленники не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России в феврале 2024-го. Зимой 2025-го уголовные дела в отношении троих фигурантов были переданы в суд, материалы против гражданина Украины выделены в отдельное производство.

Двое других участников преступной группы, готовившей убийство Аксёнова, были осуждены ранее, получив 10 и 13 лет колонии.