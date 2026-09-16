Апелляция утвердила пожизненный приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту Суд подтвердил пожизненный приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Москва16 сен Вести.Все восемь фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году будут отбывать наказание пожизненно, их приговор утвердил Апелляционный военный суд. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна виновными в совершении теракта, а также в приобретении и перевозке взрывных устройств. Все они получили пожизненное лишение свободы, а также солидарно должны выплатить 7 млрд рублей.

Судебный акт оставлен без изменения написали в Апелляционном военном суде

В результате взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года погибли пять человек: водитель фуры, перевозившей взрывчатку, и четыре человека в легковом автомобиле, ехавшем рядом. На железнодорожной части моста загорелись топливные цистерны. Обрушились два пролета моста.

По данным следствия, обвиняемые входили в организованную группу, созданную первым заместителем председателя СБУ Василием Малюком. Взрывное устройство было изготовлено на Украине и доставлено на мост в грузовике, водитель которого о планах преступников не знал.