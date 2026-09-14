Москва14 сен Вести.Российский суд вынес заочный приговор командиру 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины Юрию Яцкевичу, сообщает Информационный центр СК России в мессенджере MAX.

Военнослужащий признан виновным в совершении теракта, повлекшего гибель человека.

Как установило следствие, в июле 2024 года Яцкевич отдал приказ подчиненным нанести удар противокорабельными ракетами "Нептун" по акватории порта "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения. В их числе – сотрудники порта и матросы двух гражданских судов. Сооружения порта и суда были повреждены обломками разорвавшихся ракет и поражающими элементами. Причиненный имущественный ущерб составил более 33,5 миллиона рублей.

Приговором суда заочно Яцкевичу назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы отмечается в публикации

Украинский военнослужащий объявлен в международный розыск.