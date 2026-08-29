Два командира ВСУ заочно осуждены за нападение на село в Белгородской области

Заочно осуждены командиры ВСУ, отдавшие приказ о нападении на белгородское село Два командира ВСУ заочно осуждены за нападение на село в Белгородской области

Москва29 авг Вести.Суд заочно вынес приговор в отношении командира 241-й бригады войсковой части А4076 территориальной обороны ВСУ Александра Волошина и командира 252-го батальона той же войсковой части Алексея Тополенко, признав их виновными в совершении теракта на территории Белгородской области в августе 2024 года. Волошину назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы, Тополенко осужден на 22 года. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Согласно материалам уголовного дела, фигуранты отдали приказ украинским боевикам о незаконном пересечении границы и нападении на село в Грайворонском округе.

Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года военнослужащие 252-го батальона 241-й бригады территориальной обороны ВСУ во исполнение преступного приказа командиров Волошина и Тополенко пересекли Государственную границу Российской Федерации и проникли на территорию села Пороз… Волошину заочно назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы… Тополенко – 22 лет лишения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По решению суда, первые 5 лет оба должны будут провести в тюрьме, после их переведут в колонию строгого режима.

Волошин и Тополенко объявлены в международный розыск.