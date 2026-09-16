Обвинение запросило 22 года для третьего фигуранта дела о покушении на Аксёнова

Прокурор запросил 22 года для третьего фигуранта дела о покушении на Аксёнова Обвинение запросило 22 года для третьего фигуранта дела о покушении на Аксёнова

Москва16 сен Вести.Гособвинение запросило 22 года лишения свободы для Владимира Ананьева, являющегося одним из фигурантов уголовного дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксёнова, передает ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

Гособвинение запросило 22 года строгого режима, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафом 650 тыс. рублей приводит агентство слова своего собеседника

Согласно материалам дела, в феврале 2022 года гражданин Украины создал группу, куда также вошли Владимир Бондарь и Оксана Шевченко, целью преступников стало совершение теракта на территории полуострова. Бондарь и Шевченко должны были следить за передвижениями Аксёнова для подготовки к его убийству. Предполагается, что они собирались взорвать его автомобиль.

Позже Бондарь привез из Запорожской области радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, которое спрятали в арендованном гараже в Симферополе.

Доверить задуманное злоумышленники не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России в феврале 2024-го. Зимой 2025-го уголовные дела в отношении троих фигурантов были переданы в суд, материалы против гражданина Украины выделены в отдельное производство.

Решением инстанции Боднарь и Шевченко были приговорены к 13 и 10 годам лишения свободы соответственно.