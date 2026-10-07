Суд в Москве приговорил к 19 годам заключения виновного в подготовке теракта

В Москве виновный в подготовке теракта осужден на 19 лет лишения свободы Суд в Москве приговорил к 19 годам заключения виновного в подготовке теракта

Москва7 окт Вести.Суд в Москве вынес обвинительный приговор в отношении внесенного в реестр экстремистов и террористов Дмитрия Бокова. Об этом сообщает Следственный комитет России.

СКР, МВД и ФСБ собрали доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ, ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ и ч. 4 ст. 222 УК РФ говорится в публикации ведомства

Боков был приговорен к 19 годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, после чего оставшуюся часть срока – уже в колонии строгого режима.