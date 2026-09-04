Московский экспедитор получил 6 лет колонии на призывы к терактам в интернете

Водитель из Москвы осужден за публичные призывы и оправдание терроризма Московский экспедитор получил 6 лет колонии на призывы к терактам в интернете

Москва4 сен Вести.Второй Западный окружной военный суд назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима 41-летнему водителю-экспедитору из Москвы, признанному виновным в публичных призывах к терроризму и оправдании террористической деятельности, написала пресс-служба инстанции в мессенджере МАХ.

В ходе рассмотрения дела установлено, что мужчина выступал против политики органов государственной власти и Президента РФ. Чтобы сформировать у других интернет-пользователей мнение, что теракты – это допустимый способ воздействия на власть, он дважды – в августе 2024 года и в марте 2025 года – разместил в общем доступе сообщения, содержащих признаки побуждения к совершению террористической деятельности и оправдания такой деятельности.

В судебном заседании Б… виновным себя в инкриминируемом ему действии признал, в содеянном раскаялся и показал, что он разместил эти сообщения, поскольку на момент их публикации испытывал недовольство внутренней и внешней политикой органов государственной власти и Президента РФ в связи с ухудшившимся материальным положением отметили в инстанции

Помимо основного наказания, мужчине также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, на срок два года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством.