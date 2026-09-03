Жителя Подмосковья осудили за оправдание терроризма Семь лет колонии получил житель Подмосковья за публичное оправдание терроризма

Москва3 сен Вести.Житель Московской области осужден за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет в исправительной колонии, сообщается в MAX-канале 2-го Западного окружного военного суда.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Подмосковья, который обвиняется в публичном оправдании терроризма и призывам к экстремистской деятельности. Установлено, что мужчина в Telegram разместил с декабря 2025 года по февраль 2026 года в открытом доступе 3 комментария с признаки оправдания террористической деятельности. А также в октябре 2025 года под записью о протестах в Республике Камерун разместил сообщение, содержащее признаки побуждения к совершению действий, направленных на насильственное изменение государственного строя РФ и насильственную смену власти в России.

Подсудимый виновным себя признал. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима отмечается в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.