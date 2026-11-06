Москва6 ноя Вести.Агент СБУ, готовивший теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, осужден на 19 лет колонии по 4 статьям УК РФ. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как установлено, Олег Зибарев (1963 г.р.) в Telegram был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и в Киеве прошел обучение по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Затем злоумышленник приехал в Белгородскую область, стал наблюдать за сотрудниками военно-гражданской администрации Харьковской области и передавать данные о них противнику.

Также фигурант планировал осуществить подрыв автомобиля одного из сотрудников указанной организации. Следуя инструкциям, мужчина изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, хранение которых осуществлял в подсобном помещении по месту проживания говорится в материале ведомства

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано по ст. 275 УК РФ (госизмена), ч. 1 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п.п. а, в ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение и хранение взрывных устройств)

Зибареву О.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а остальной части … – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей добавили в ФСБ

Приговор вступил в законную силу.