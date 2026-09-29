Москва29 сенВести.В Белгородской области 36-летнего гражданина Украины приговорили к 19 годам лишения свободы за шпионаж против Вооруженных сил (ВС) России. Приговор вынес Белгородский областной суд, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Осужденный 1990 года рождения признан виновным в работе на украинские спецслужбы, отбывать 19-летнее наказание ему предстоит в колонии строгого режима.
По данным ФСБ, уроженец Закарпатской области был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, которые вышли на связь с ним через мессенджер Viber (заблокирован Роскомнадзором). За деньги он должен был передавать координаты расположения российских военнослужащих и техники в приграничной зоне Белгородской области.
Ранее суд в Крыму приговорил жителя Красноперекопска к 16 годам колонии за госизмену.