ФСБ: гражданина Украины осудили на 19 лет за шпионаж в Белгородской области

Гражданин Украины получил 19 лет тюрьмы за шпионаж в Белгородской области ФСБ: гражданина Украины осудили на 19 лет за шпионаж в Белгородской области

Москва29 сен Вести.В Белгородской области 36-летнего гражданина Украины приговорили к 19 годам лишения свободы за шпионаж против Вооруженных сил (ВС) России. Приговор вынес Белгородский областной суд, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Осужденный 1990 года рождения признан виновным в работе на украинские спецслужбы, отбывать 19-летнее наказание ему предстоит в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, уроженец Закарпатской области был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, которые вышли на связь с ним через мессенджер Viber (заблокирован Роскомнадзором). За деньги он должен был передавать координаты расположения российских военнослужащих и техники в приграничной зоне Белгородской области.

Ранее суд в Крыму приговорил жителя Красноперекопска к 16 годам колонии за госизмену.