Гражданина Украины осудили на 19 лет колонии за передачу координат ВС РФ

Белгородский суд вынес приговор гражданину Украины по делу о шпионаже Гражданина Украины осудили на 19 лет колонии за передачу координат ВС РФ

Москва29 сен Вести.Белгородский областной суд вынес обвинительный приговор задержанному ранее за шпионаж гражданину Украины и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Установлено, что уроженец Закарпатской области 1990 года рождения был завербован сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины через мессенджер Viber.

Мужчина за денежное вознаграждение собирал и передавал противнику координаты военной техники и военнослужащих Вооруженных сил России (ВС РФ), находившихся в приграничной зоне Белгородской области.

Сотрудники ФСБ России задержали украинского шпиона в результате оперативно-разыскных мероприятий.

Следственный отдел Управления ФСБ России по Белгородской области открыл уголовное дело по статье 276 УК РФ.

15 сентября Херсонский областной суд приговорил к 18 годам колонии гражданина Украины, передавшего спецслужбам противника данные о местонахождении и маршрутах передвижения российских военных.