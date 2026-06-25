Украинского агента из Феодосии осудили за сбор данных для СБУ

Житель Феодосии приговорен к 19 годам за работу на СБУ Украинского агента из Феодосии осудили за сбор данных для СБУ

Москва25 июн Вести.Жителя Феодосии приговорили к 19 годам лишения свободы за передачу представителям службы безопасности Украины фото нефтебазы, военных и морских судов в течение 2022-2023 годов. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

Выступая против СВО, мужчина вступил в контакт с представителем СБУ.

Мужчина получил от куратора задание, согласно которому должен был осуществить сбор сведений о размещении вооружения. <…> Собранные сведения он передавал представителю иностранного государства для использования против интересов РФ отмечается в сообщении

Суд отправил фигуранта в колонию строгого режима. Ему назначен штраф в 400 тысяч рублей.