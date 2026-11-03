Приговор жителю Белгородской области за госизмену вступил в силу ФСБ: приговор белгородцу по делу о госизмене вступил в силу

Москва3 ноя Вести.Приговор жителю Белгородской области Александру Чеботареву, которого признали виновным в государственной измене, вступил в силу, он будет отбывать 21-летний срок. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Согласно материалам уголовного дела, в 2024 году представитель запрещенного в РФ террористического украинского военнизированного объединения установил с Чеботаревым через один из мессенджеров. Мужчина предложил россиянину за денежное вознаграждение оказывать помощь Украине. Фигурант вступил в организацию и дал добровольное согласие на выполнение различных поручений.

Чеботарев А.Ю. по указанию кураторов на территории Белгородской области изымал и помещал в тайники взрывные устройства, взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. Также он осуществлял визуальное наблюдение и передавал информацию о расположенных в г. Москве редакциях российских телерадиокомпаний в целях последующего использования этих сведений для покушений на представителей СМИ сказано в сообщении

В отношении Чеботарева было возбуждено уголовное дело о госизмене, участии в деятельности террористической организации, незаконном приобретении и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Решением 2-го западного окружного военного суда Чеботареву назначен 21 год лишения свободы, из которых первые четыре он будет отбывать в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.