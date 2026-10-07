Осужденный на 22 года за попытку теракта в Москве не смог обжаловать приговор

Апелляция утвердила приговор челябинцу, собиравшемуся устроить теракт в Москве Осужденный на 22 года за попытку теракта в Москве не смог обжаловать приговор

Москва7 окт Вести.Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор в отношении уроженца Челябинской области Эдуарда Воронова, осужденного на 22 года и 2 месяца за подготовку теракта в здании центра госуслуг в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

Апелляционный военный суд отклонил жалобу Воронова на приговор за подготовку теракта, по которому суд назначил ему 22 года и два месяца лишения свободы приводит агентство слова своего собеседника

53-летний Воронов был приговорен к длительному сроку весной 2026 года. Мужчина – противник СВО. Согласно материалам уголовного дела, он присоединился к "Легиону "Свобода России" (террористическая организация, запрещена в РФ), от кураторов которого получил задание устроить взрыв в российской столице.

В марте 2025-го он приехал в Москву, нашел в тайнике СВУ и инструкцию и приступил к изучению объекта – здания, в котором находится главное управление по вопросам миграции МВД России, районная управа, приемная депутата Госдумы и центр госуслуг. Преступника задержали до того, как он успел совершить задуманное.