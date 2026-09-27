Москва27 сенВести.Приговор пенсионеру Андрею Евсееву, осужденному военным судом на 12 лет колонии за попытку теракта, а также за хранение оружия и взрывчатки, Верховный суд РФ оставил без изменений, сообщает РИА Новости.
Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ определила: приговор Второго западного окружного военного суда от 3 сентября 2025 года и апелляционное определение Апелляционного военного суда от 25 февраля 2026 года в отношении Евсеева Андрея Ивановича оставить без измененияговорится в сообщении
Евсеева приговорили к 12 года лишения свободы в прошлом году. Согласно приговору, первые три года ему предстоит провести в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей.
Евсеев обжаловал приговор, апелляция утвердила его, поэтому осужденный обратился в Верховный суд России.
В июне 2024 года Андрея Евсеева задержали за футболку с символикой украинской националистической организации "Тризуб" имени Степана Бандеры и на 10 суток арестовали за демонстрацию нацистской символики. Затем в его доме провели обыск и нашли переделанные под стрельбу боевыми патронами три пистолета. Помимо оружия, были изъяты технические средства, квадрокоптеры, флаги иных государств. Также при нем обнаружили "электронные носители, где имеется связь с представителями экстремистских организаций".
В итоге против мужчины возбудили уголовное дело.
После задержания он в полном объеме признал вину, сотрудничал со следствием. Тем не менее, Евсеев был арестован и впоследствии осужден.