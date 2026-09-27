Приговор пенсионеру, осужденному за попытку теракта, оставлен без изменений Верховный суд РФ оставил без изменений приговор пенсионеру за попытку теракта

Москва27 сен Вести.Приговор пенсионеру Андрею Евсееву, осужденному военным судом на 12 лет колонии за попытку теракта, а также за хранение оружия и взрывчатки, Верховный суд РФ оставил без изменений, сообщает РИА Новости.

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ определила: приговор Второго западного окружного военного суда от 3 сентября 2025 года и апелляционное определение Апелляционного военного суда от 25 февраля 2026 года в отношении Евсеева Андрея Ивановича оставить без изменения говорится в сообщении

Евсеева приговорили к 12 года лишения свободы в прошлом году​​​. Согласно приговору, первые три года ему предстоит провести в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей.

Евсеев обжаловал приговор, апелляция утвердила его, поэтому осужденный обратился в Верховный суд России.

В июне 2024 года Андрея Евсеева задержали за футболку с символикой украинской националистической организации "Тризуб" имени Степана Бандеры и на 10 суток арестовали за демонстрацию нацистской символики. Затем в его доме провели обыск и нашли переделанные под стрельбу боевыми патронами три пистолета. Помимо оружия, были изъяты технические средства, квадрокоптеры, флаги иных государств. Также при нем обнаружили "электронные носители, где имеется связь с представителями экстремистских организаций".

В итоге против мужчины возбудили уголовное дело.

После задержания он в полном объеме признал вину, сотрудничал со следствием. Тем не менее, Евсеев был арестован и впоследствии осужден.