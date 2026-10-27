Россиянин получил 29 лет за подготовку теракта и участие в организации ИГ

Суд приговорил россиянина к 29 годам за подготовку теракта в ростовском СИЗО Россиянин получил 29 лет за подготовку теракта и участие в организации ИГ

Москва27 окт Вести.Южный окружной военный суд приговорил гражданина России Муроджона Абдухамида оглы Ертаева к 29 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта, участии в деятельности террористической организации, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, захвате заложника и ряде других деяний, сообщает пресс-служба суда в мессенджере MAX.

Как установил суд, с марта по 23 июля 2025 года подсудимый, находясь в СИЗО по Ростовской области, добровольно вступил в состав международной террористической организации "ИГ" (признана террористической и запрещена в РФ). После этого он стал активно изучать и распространять ее идеологию.

Не позднее 3 апреля того же года у Ертаева возник преступный умысел – поджечь здание СИЗО. Происходящее мужчина планировал совершить с флагом "ИГ", снять все на мобильный телефон и выложить в интернет.

Ертаев начал готовиться к осуществлению своего плана: раздобыл ножи, заточенную арматуру, мобильный телефон, футболку с изображением флага "ИГ", литературу террористического характера. Кроме того, он установил время смены постовых в СИЗО, наблюдая за ними длительное время. Однако его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В соответствии с приговором суда, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок (по совокупности с приговором Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону) 29 лет в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых 9 лет в тюрьме отмечается в публикации

В судебном заседании подсудимый Ертаев вину признал полностью.