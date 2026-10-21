Москва21 окт Вести.На 12 лет колонии осужден Илюшин Виталий Петрович, осуществивший 44 денежных перевода террористической организации "Артподготовка" (признана террористической и экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ). Об этом заявил Южный окружной военный суд.

Как установлено, с 3 февраля 2022 года по 29 июня 2025 года подсудимый, находясь в Волгоградской области, осуществил 44 перевода денежных средств (149 766 руб. 73 коп.) на интернет-сервисы, используемые участниками террористической организации.

[Мужчина признан] виновным … [по] ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма. — Ред.) … [Ему] назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 550 000 рублей говорится в сообщении, опубликованном в сообществе суда во "Вконтакте"

Приговор в законную силу еще не вступил.