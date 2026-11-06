Осужденный на 15 лет за донаты ВСУ оказался IT-специалистом крупной компании Осужденный за финансирование ВСУ оказался IT-специалистом крупной компании

Москва6 ноя Вести.Гражданин России Дмитрий Парамонов (1976 г.р.), осужденный Московским областным судом на 15 лет колонии за перевод денег на нужды ВСУ, был высококвалифицированным IT-специалистом крупной российской компании. Об этом рассказал оперативный сотрудник ФСБ России, видео с которым опубликовало агентство ТАСС.

Мужчина через криптовалюту и анонимные переводы перевел более 420 тыс. рублей гражданину Украины, собиравшему деньги на закупку электронных устройств и иного имущества для украинских боевиков. Таким образом, россиянина осудили на 15 лет колонии по ст. 275 УК РФ (госизмена).

В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что изменником … является высококвалифицированный IT-специалист крупной российской компании приводятся слова собеседника

По его словам, у мужчины есть большая семья, высокооплачиваемая работа, а также стабильная и комфортная жизнь, однако при этом он является сторонником праворадикальных и националистических идей и выражает несогласие с политическим курсом России.

Сотрудник ФСБ России также добавил, что при задержании Парамонов пытался скрыться и оказывал сопротивление.