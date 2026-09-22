Жителю Подмосковья дали 12 лет за финансирование ВСУ

Подмосковный пенсионер отправится в колонию за финансирование ВСУ Жителю Подмосковья дали 12 лет за финансирование ВСУ

Москва22 сен Вести.Калужский областной суд приговорил 65-летнего жителя Московской области к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Установлено, что 24 февраля 2022 года мужчина на своей даче в Тарусском муниципальном округе перевел деньги на специальный счет в Нацбанке Украины, предназначенный для финансирования ВСУ.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принял меры к заглаживанию причиненного вреда путем перевода денежных средств российским воинским частям сказано в сообщении

По решению суда мужчина проведет в колонии строгого режима 12 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.