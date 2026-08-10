На Урале украинца с российским гражданством осудили за переводы на нужды ВСУ

Житель Украины с российским гражданством осужден за переводы на нужды ВСУ На Урале украинца с российским гражданством осудили за переводы на нужды ВСУ

Москва10 авг Вести.Жителя Ивано‑Франковска Ивана Столбова, имеющего российское гражданство, обвинили в госизмене. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

С мая 2023 по октябрь 2025 года Столбов добровольно 11 раз переводил деньги украинской организации. Эти средства шли на закупку для ВСУ экипировки, медикаментов, боеприпасов, оружия и машин. Всего он отправил около 5 500 рублей.

В 2025 году Столбова задержали в аэропорту Кольцово — он прилетел в Россию, чтобы навестить мать.

Суд признал Столбова виновным по ст. 275 УК РФ – "Госизмена". Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом в 300 тысяч рублей говорится в сообщении

Кроме того, у мужчины конфисковали мобильный телефон и те самые 5 466 рублей 13 копеек — они пойдут в доход государства.