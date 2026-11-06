ФСБ: на 15 лет колонии осужден гражданин РФ, переводивший деньги на нужды ВСУ

На 15 лет осужден россиянин, переводивший деньги на нужды ВСУ ФСБ: на 15 лет колонии осужден гражданин РФ, переводивший деньги на нужды ВСУ

Москва6 ноя Вести.Гражданин России Дмитрий Парамонов (1976 г.р.), переводивший деньги на нужды украинских боевиков, осужден на 15 лет колонии за госизмену. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как установлено, фигурант через криптовалюту перевел более 420 тыс. рублей гражданину Украины, собиравшему деньги на закупку электронных устройств и иного имущества для вражеских боевиков, задействованных в боевых действиях против России.

Таким образом, уголовное дело в отношении россиянина было возбуждено и расследовано по ст. 275 УК РФ (госизмена).

Парамонову Д.В. назначено наказание в виде 15 лет … колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев говорится в материале ФСБ

Приговор в законную силу еще не вступил.