На 23 года колонии осужден россиянин, шпионивший в пользу Польши

Агент польских спецслужб осужден на 23 года На 23 года колонии осужден россиянин, шпионивший в пользу Польши

Москва14 авг Вести.На 23 года колонии осужден гражданин России Георгий Пирогов, осуществлявший шпионаж в пользу Польши. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

После начала спецоперации гражданин России 1989 г.р. покинул страну, а в апреле 2022 г., находясь в Польше, инициативно установил контакт с представителем Службы военной разведки Министерства национальной обороны Польши. Позднее мужчина, используя контакты среди работников российской оборонной промышленности, стал собирать и передавать закрытую информацию о производстве и применении ракетных комплексов, а также персональные данные лиц, допущенных к гостайне, чтобы вовлечь их в деятельность против безопасности РФ.

Помимо прочего, мужчина переводил криптовалюту на нужды украинских боевиков, закупал для них амуницию и организовывал ее доставку из Польши на Украину.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в формах шпионажа и оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ).

[Пирогову Георгию] назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 2 года говорится в сообщении ЦОС ФСБ

На кадрах, опубликованных ведомством, мужчина дал признательные показания.