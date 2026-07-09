Москва9 июлВести.В Польше россияне Игорь и Ирина Роговы получили семь лет и три года лишения свободы соответственно по обвинению в сотрудничестве с разведкой РФ. Приговор вынес окружной суд в городе Сосновец на юге республики, сообщил телеканал TVN24.
Суд приговорил к семи и трем годам лишения свободы Игоря Р. и Ирину Р.говорится в публикации
Уточняется, что приговор пока не вступил в свою законную силу.
Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал польский суд средневековым судилищем.