Москва14 авг Вести.Осужденный агент польских спецслужб добывал данные о ракетных комплексах ВС РФ и персональные данные лиц, допущенных к гостайне, чтобы вовлечь их в противоправную деятельность. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Отмечается, что после начала спецоперации гражданин России Пирогов Георгий Владимирович, 1989 г.р., покинул страну, а в апреле 2022 г., находясь в Польше, инициативно установил контакт с представителем Службы военной разведки Министерства национальной обороны Польши. Позднее мужчина, используя контакты среди работников российской оборонной промышленности, стал собирать и передавать секретные сведения о перспективных образцах российского вооружения.

Пирогов Г.В. … добывал для иностранных спецслужб закрытую информацию о производстве и применении ракетных комплексов, а также персональные данные лиц, допущенных к государственной тайне, с целью вовлечения их в деятельность против безопасности Российской Федерации говорится в сообщении ведомства

Кроме того, злоумышленник переводил криптовалюту на нужды украинских боевиков, закупал для них амуницию и организовывал ее доставку из Польши на Украину.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в формах шпионажа и оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ).

Пирогова приговорили к 23 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 2 года.