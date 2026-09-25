Житель Липецка получил 13 лет за госизмену и финансирование терроризма

Жителя Липецка осудили за госизмену и финансирование терроризма Житель Липецка получил 13 лет за госизмену и финансирование терроризма

Москва25 сен Вести.Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор 63-летнему жителю Липецка, признав его виновным в государственной измене и финансировании запрещенной в России террористической организации – мужчина проведет в колонии 13 лет, сообщили в пресс-службе инстанции.

Установлено, что мужчина сфотографировал железнодорожный состав ВС РФ и отправил его координаты куратору с Украины. Кроме того, он неоднократно переводил деньги на приобретение оружия, радиостанций, обмундирования, амуниции и другого снаряжения для ВСУ, в том числе на нужды террористической организации "Азов" (признана в РФ террористической и запрещена).

Суд признал Пономаренко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (Госизмена) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) и назначил наказание виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием части срока назначенного основного наказания в тюрьме сроком три года, а остальной части – десять лет в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении

Кроме того, фигурант обязан выплатит 500 тысяч рублей штрафа.

Приговор в законную силу не вступил.