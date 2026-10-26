Архитектор из Иваново осужден за финансирование терроризма Военный суд приговорил ивановца к 8,5 годам за финансирование терроризма

Москва26 окт Вести.2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 30-летнего архитектора из Иваново Михаила Боброва, который обвинялся в финансирование терроризма. Бобров получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба суда в мессенджере MAX.

Как установил суд, в апреле 2023 года Бобров решил оказать финансовую помощь общественному движению "Артподготовка" (признано террористическим сообществом, запрещено на территории РФ). Он перевел деньги руководителю сообщества Мальцеву.

Бобров свою вину признал частично и раскаялся. Он заявил, что не знал о признании движения "Артподготовка" террористическим сообществом и сделал перевод не для финансирования терроризма, а чтобы получить возможность вступить в дебаты или задать вопросы.

Суд назначил Боброву наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшегося срока наказания в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей отмечается в публикации

Приговор был вынесен на выездном заседании суда в помещении Ивановского гарнизонного военного суда.