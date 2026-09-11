Уроженец Бурятии заочно осужден за участие в террористической организации Уроженец Бурятии заочно получил 18 лет за участие в террористической организации

Москва11 сен Вести.Второй Восточный окружной военный суд заочно осудил уроженца Республики Бурятия Доржо Дугарова (признан иностранным агентом) за участие в деятельности террористической организации и публичное оправдание терроризма и приговорил его к 18 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба инстанции в мессенджере МАХ.

По данным суда, Дугаров, считающий, что Бурятия должна быть отделена от Российской Федерации и стать независимым националистическим государством, находясь за границей, с 8 мая 2022 года по настоящее время участвует в деятельности организации "Лига Свободных Наций" в качестве советника по международным делам.

Организация пропагандирует выход регионов из состава РФ путем участия в боевых действиях на стороне ВСУ, проведения на территории России терактов, диверсий, содействия террористической деятельности. В ноябре 2024 года "Лига Свободных Наций" признана террористической организацией. Дугаров продолжил членство в организации после этой даты.

Так, 16 октября 2025 года на видеохостинге Youtube на канале "Лига Свободных Наций" размещено видео, в котором выступают участники данной организации, в том числе Дугаров, с посланием для Парламентской ассамблеи Совета Европы… Он же в июне 2025 года разместил на своей личной странице в социальной сети Facebook открытые для общего доступа публикации, в которых оправдывал совершенный представителями Украины в отношении военных объектов Российской Федерации 1 июня 2025 года террористический акт (операция "Паутина") написали в пресс-службе

Решением суда Дугаров приговорен к лишению свободы на срок 18 лет с отбыванием первых 5 лет наказания в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", а также мессенджерах, на срок 3 года.