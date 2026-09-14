В Ростовской области жителя осудили на 20 лет за госизмену

Жителя Ростовской области приговорили к 20 годам за госизмену В Ростовской области жителя осудили на 20 лет за госизмену

Москва14 сен Вести.Ростовский областной суд вынес приговор местному жителю по статье о госизмене за подготовку диверсии на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Фигурант приговорен к 20 годам лишения свободы.

В январе 2024 года осужденный, придерживаясь проукраинских взглядов, инициативно вступил в электронную переписку с представителями спецслужб Украины и наладил с ними сотрудничество, в ходе которого получил задание подготовить и совершить на территории Ростовской области диверсию путем повреждения объектов транспортной инфраструктуры отмечается в сообщении

За совершение этих действий гражданину перечислили денежные средства.

Мужчину задержали, когда он пришел к указанному противником месту совершения диверсии.

Также фигурант в марте 2024 года, будучи администратором страницы в соцсети, разместил изображение Георгиевской ленты с оскорблениями ветеранов Великой Отечественной войны.