Москва14 сенВести.Ростовский областной суд вынес приговор местному жителю по статье о госизмене за подготовку диверсии на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Фигурант приговорен к 20 годам лишения свободы.
В январе 2024 года осужденный, придерживаясь проукраинских взглядов, инициативно вступил в электронную переписку с представителями спецслужб Украины и наладил с ними сотрудничество, в ходе которого получил задание подготовить и совершить на территории Ростовской области диверсию путем повреждения объектов транспортной инфраструктурыотмечается в сообщении
За совершение этих действий гражданину перечислили денежные средства.
Мужчину задержали, когда он пришел к указанному противником месту совершения диверсии.
Также фигурант в марте 2024 года, будучи администратором страницы в соцсети, разместил изображение Георгиевской ленты с оскорблениями ветеранов Великой Отечественной войны.