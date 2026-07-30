Москва30 июл Вести.Апелляционный военный суд снизил срок наказания для Евгения Серебрякова (внесен в реестр экстремистов и террористов), который в 2024 году подорвал машину офицера Минобороны в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

В ноябре 2025-го фигуранта приговорили к 25 годам, признав его виновным в приготовлении и совершении теракта, а также незаконном обороте и изготовлении взрывчатки. Сторона защиты обжаловала приговор.

Апелляционная инстанция снизила наказание на полгода... Убрали один квалифицирующий признак приводит агентство слова адвоката Владимира Семенцова

Отмечается, что теперь защитник подал кассационную жалобу.

Согласно материалам дела, изначально предполагаемой жертвой Серебрякова и его помощников должен был стать другой человек, за которым злоумышленники следили с апреля по май 2024 года. Однако исполнить задуманное у них не вышло, так как тот долгое время не использовал свой автомобиль.

Тогда внимание преступников переключилось на военного. Они выяснили, где он живет и на чем ездит. Серебряников изготовил СВУ с дистанционным управлением, разместил под днищем транспортного средства и взорвал утром 24 июля на улице Синявинской. Офицер и его супруга получили ранения, шесть машин рядом были повреждены.

Серебрякова задержали в турецком Бодруме и доставили в Москву. Силовикам он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, с которыми инициативно связался в феврале 2023-го. За убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.