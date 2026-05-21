Появились подробности о серийном поджигателе в Подмосковье, осужденном на 25 лет ФСБ раскрыла подробности о серийном поджигателе в Подмосковье

Москва21 мая Вести.Уроженец Украины Дмитрий Балог (внесен в РФ в перечень террористов), осужденный на 25 лет за теракты и диверсии на территории Московской области, сам связался с представителями террористической организации, которую курирует СБУ, и начал совершать преступления под их руководством. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Известно, что мужчина переехал из Херсонской области в Магадан в 2014 году и получил российское гражданство. Там он был условно осужден за незаконный оборот этилового спирта.

Со стороной противника фигурант вышел на связь в 2023 году.

Инициативно установил контакт с представителем запрещенной в РФ украинской террористической организации, действующей под патронажем Службы безопасности Украины, и под его руководством осуществил поджог двух релейных шкафов вблизи железнодорожной станции "Белые Столбы" Павелецкого направления Московской железной дороги, оборудования операторов сотовой связи, а также трех служебных автобусов МВД России и легкового автомобиля с патриотической символикой РФ говорится в сообщении ведомства

Кроме того, он снимал объекты и личный состав воинский частей, расположенных на территории Московской области.

Мужчина признан виновным, в том числе, в государственной измене, и приговорен к 25 годам лишения свободы. Первые 5 лет срока он будет отбывать в тюрьме, после его переведут в колонию строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.