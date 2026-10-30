Москва30 окт Вести.Представители экстремистских сообществ участвуют в системе, выстроенной спецслужбами. Об этом заявил военный психолог Алексей Захаров в документальном фильме Виталия Кармазина "Не говори "Да", сообщает ИС "Вести".

Не дети создают эти сообщества и сети, а создают спецслужбы. И эта сеть существует во всем мире, поэтому это целенаправленная система действий спецслужб. И Украина в нее включена. И Россия туда включена, потому что адепты этой сети работают и у нас сказал он

Осужденный на 7 лет и 10 месяцев свободы Руслан Ушаков (внесен в список террористов и экстремистов) был администратором экстремистского паблика. Он заявил, что аудитория подобных сообществ сама ищет такой контент.

Любой контент можно преподнести так, что он соберет много лайков. Они [подписчики] ищут именно экстремальный контент, им нравится именно проникнуться этим, пощекотать нервы. Как ужастик, дети сами это находят заявил он

Аналитик-международник, технолог информационных войн Мария Дубовикова объясняет это тем, что во многом на внушаемость подростков влияют современные технологии.

Нужно понимать, что цифра и телефон очень сильно убивают когнитивные функции мозга и очень сильно тормозят развитие и формирование очень многих навыков. пояснила она

Дубовикова добавила, что до 16 лет имеет смысл не давать человеку доступ подобного рода истории, готовить его к этой среде, объясняя, как это работает, какие механизмы действуют, давать основы цифровой и информационной безопасности.