Осужденная за терроризм Сонина: думала, я - серая масса, и меня не найдут

Осужденная за терроризм Сонина: я думала, что меня не найдут Осужденная за терроризм Сонина: думала, я - серая масса, и меня не найдут

Москва30 окт Вести.Россиянка Виктория Сонина (внесена в список террористов и экстремистов в РФ), осужденная за терроризм, призналась, что не верила в то, что ее найдут правоохранители. Об этом девушка рассказала в документальном фильме Виталия Кармазина "Не говори "Да", сообщает ИС "Вести".

Сонина списывалась с украинскими кураторами, которые склоняли ее к тому, чтобы совершить нападение на школу. Чтобы потренироваться, вербовщики советовали ей устроить расправу над щенком. Всю эту переписку спецслужбы не смогут отследить, была уверена девушка.

Я, когда переписывалась, думала, мол, многие разговаривают, почему именно меня найдут. Ну, я вообще серая масса, нигде не выделяюсь, меня не должны найти. А тронули... заявила она

По ее словам, непосредственно от следственного процесса, времени проведения в изоляторе она была потрясена.

Я впервые с таким столкнулась, что идет какое-то следствие. Мне дали два месяца под стражей, в СИЗО было не круто. Я находилась одна в камере, и это ударило по психике. Я толком разговаривать разучилась, потому что разговаривать было не с кем заявила она

Сонина добавила, что постоянно корит себя за произошедшее. По ее словам, если бы она вовремя обратилась за помощью к родителям, до такого бы не дошло.

Если бы я сказала маме, то мы бы пошли бы к сотрудникам, и я не была бы террористом. На самом деле, со мной поступили справедливо, с такой статьей нельзя выпускать заявила она

Ранее Сонина по решению суда получила пять с половиной лет за терроризм.