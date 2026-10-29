Сонина: украинские кураторы предлагали убить щенка перед нападением на школу Вербовщики предложили Сониной убить щенка перед нападением на школу

Москва29 окт Вести.Украинские вербовщики требовали от россиянки Виктории Сониной (внесена в список террористов и экстремистов) устроить расправу над щенком перед тем, как совершить нападение на школу. Об этом осужденная девушка рассказала журналисту ИС "Вести" Виталию Кармазину.

По словам Сониной, в общении с кураторами из Украины она делилась, что боится вида крови, а потому ей посоветовали попробовать силы на щенке.

Сонина рассказала, что украинские кураторы сначала требовали от нее сжечь военкомат, затем напасть на школу, а когда она заявила, что боится вида крови, предложили убить щенка поделился деталями разговора с осужденной девушкой Кармазин

При этом, отмечает журналист, сама фигурантка объясняла подготовку к совершению преступления следующим образом:

Убийство собаки Сонина назвала "утилизацией" и, развивая мысль, произнесла то, что можно передать только прямой цитатой: "Я бы убила собаку. Может, мне это вошло бы во вкус. То есть мне-то, допустим, собака не нравится, а я её утилизировала. И дальше думаешь: "О, значит, и так с людьми можно". Те, кто мне не нравится, я могу их утилизировать привел Кармазин слова осужденной

Ранее Сонина по решению суда получила пять с половиной лет за терроризм.

Подробнее о том, кто и как вербует из подростков школьных палачей - в авторской статье Виталия Кармазина.