Террористка Сонина рассказала, как ее вербовали через видео в TikTok Террористка Сонина рассказала, что ее вербовали с помощью видео в TikTok

Москва30 окт Вести.Осужденную россиянку Викторию Сонину (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) украинские кураторы вербовали через видео в TikTok, в которых романтизировали убийц и террористов. Об этом она рассказала в документальном фильме Виталия Кармазина "Не говори "Да", сообщает ИС "Вести".

Слабым местом Сониной для вербовщиков стала ее любовь к отцу. Когда, проходя службу в зоне СВО, он на какое-то время пропал, Викторию начал "обрабатывать" новый знакомый в сети.

Я говорю, отец уже три дня не выходит на связь, вдруг что случилось. Он говорит: "А ты не думала, что мы можем это все изменить? Смотри, бывает, митинги устраивают против войны, военкоматы поджигают". Про "Колумбайн" (движение признано террористическим, его деятельность запрещена на территории РФ) мы говорили. Он просто подсаживал на это. Начинал видео отправлять, романтизация через TikTok, музыка такая с битами, красивые эдиты, переходы всякие. Я пересматриваю это видео из-за музыки. А на видео, допустим, убийца, террорист, неважно кто рассказала осужденная

Она добавила, что в переписке упоминала о ненависти к своим одноклассникам, и вербовщик предлагал разобраться с ними.

Виктория Сонина по решению суда получила пять с половиной лет тюрьмы за терроризм. Ранее она рассказала, что украинские вербовщики предлагали ей для начала убить щенка.