Москва30 окт Вести.Украинские спецслужбы используют механизм искажения информации о диверсиях в России, которые организовывают сами же киевские кураторы. Об этом рассказал журналист Виталий Кармазин в документальном фильме "Не говори "Да"", сообщает ИС "Вести".

Украинские кураторы вербуют российских подростков для совершения особо тяжких преступлений с целью дестабилизации ситуации внутри страны и лишения людей чувства безопасности, отмечают эксперты.

С одной стороны, ребенка ведут спецслужбы, с другой стороны, те же самые спецслужбы готовят подконтрольные им СМИ к тому, чтобы правильно освещать эту ситуацию, что это не теракт, организованный за границей, а это разгул национализма в России, в стране, где проживает более 190 народов и народностей. И без такого информационного искажения ценность этих диверсий резко падает. Потому что ключевая цель - не просто убить школьников, а выставить Россию одичалой, слабой, неспособной защитить детей. И самое главное, посеять рознь в критический момент, когда для защиты страны объединилось все общество отметил журналист

Ранее осужденная россиянка Виктория Сонина (внесена в список террористов и экстремистов) рассказала, что украинские вербовщики требовали от нее устроить расправу над щенком перед тем, как напасть на школу.