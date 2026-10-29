Кармазин рассказал о механизме вербовки подростков для нападений на школы Журналист Кармазин объяснил, как вербуют подростков для нападений на школы

Москва29 окт Вести.Журналист ИС "Вести" Виталий Кармазин в авторской колонке рассказал о механизме вербовки подростков для нападения на школы.

По словам журналиста, основа вербовки - деньги, идея или шантаж. Однако в случае с детьми вербовщикам приходится действовать "тоньше".

Никто сразу ребенку не говорит "иди и убей". Сначала создают большое количество пабликов, посвященных оружию, нападениям, убийствам. Потом смотрят, кто зайдет, кто останется, кто будет задавать вопросы. И обязательно изучают, какая у подростка травма и как ее можно использовать. Травят в школе, избивают в семье? Это повод втереться в доверие и направить чувства ребенка на агрессию, ненависть и насилие отметил Кармазин

Клинические психологи обращают внимание на то, что вербовщики во всем поддерживают детей и апеллируют к отношению родителей.

Если, допустим, дома ребенок скажет: "Я бы пошел убил кого-то". Что скажут родители? "Что ты делаешь? Давай подумаем, поговорим, обсудим, выясним, в чем причина". А если он пишет об этом в чате, там говорят: "Конечно, это прекрасная идея. Вспомни, сколько раз тебя унижали". Это изъятие из одной социальной группы и включение в другую - с деструктивными правилами поведения. Как только ребенок поменял поведение дома, обратите на это внимание. Тут еще можно остановить сказала клинический психолог Юлия Челышева

Кармазин в своей авторской колонке назвал вербовку детей для совершения нападений на школы одной из форм гибридной войны против России.