Москва29 окт Вести.То, во что иностранные спецслужбы втягивают российских детей, даже у профессиональных следователей и оперативников вызывает оторопь. Более того, потенциальные убийцы молодеют: в нескольких случаях теракты в учебных заведениях готовили лица, не достигшие даже возраста уголовной ответственности. Корреспондент ИС "Вести" Виталий Кармазин о том, кто и как вербует из подростков школьных палачей.

С каждым годом в России удваивается не только количество террористических преступлений, совершенных школьниками (98 в 2024 г., 250 в 2025 г. и 196 за первые полгода 2026 г.), но и стремительно растет количество попыток устроить их руками бойню в учебных заведениях.

Только за первые три месяца этого года было возбуждено 10 уголовных дел о таких нападениях и еще 29 трагедий удалось предотвратить – это официальные данные организационно-аналитического управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета России.

Такие инциденты известны, как скулшутинг* или колумбайн* – это название американской школы, в которой двое учеников в 1999 году устроили массовый расстрел одноклассников. 13 погибших. 23 раненых. Убийцы снимали подготовку преступления на видео и затем эти ролики разошлись по сети. Один из тех, кто прошел эту среду, Тимур Бекмансуров, пожизненно осужденный за убийство шести человек в Пермском государственном университете. В колонии "Полярная Сова" Бекмансуров рассказал ИС "Вести", как знакомство с этой идеологией заставило его задуматься о нападении. По его словам, он стал изучать различные группы с шок-контентом, большое количество деструктивных сообществ. Каждый раз, когда какое-либо массовое убийство в учебных учреждениях происходило не только в России, но вообще в мире, эти паблики начинали раскручивать тему. Бекмансуров прямо называет это пропагандой – агитками, выставляющими массовых убийц в героическом виде.

Так преступление внутри паблика перестает быть трагедией. До 2022 года эти разрозненные цифровые секты существовали отдельно друг от друга. По сути, их создавали и модерировали либо провокаторы, либо психически больные люди. Но в последние годы, как указывают в ФСБ, МВД и Следственном комитете – эти сообщества стали орудием иностранных разведок. Цель – выставить нашу страну одичалой и неспособной защитить своих детей. Следователям известны случаи, когда эта работа целенаправленно проводилась со стороны украинских спецслужб и людей, которые находились у них на содержании и кураторстве.

Основа классической вербовки — или деньги, или идея, возможен шантаж исполнителя. В случаях с детьми все тоньше. Никто сразу ребенку не говорит "иди и убей". Сначала создают большое количество пабликов, посвященных оружию, нападениям, убийствам. Потом смотрят – кто зайдёт, кто останется, кто будет задавать вопросы. И обязательно изучают – какая у подростка травма и как ее можно использовать. Травят в школе, избивают в семье? Это повод втереться в доверие и направить чувства ребенка на агрессию, ненависть и насилие.

Клинические психологи очень четко описывают эту страшную схему. Дети поддерживают идею и идут с ней не к родителям, а в деструктивный чат и получают там одобрение. Ребенку предлагают вспомнить, например, сколько раз его унижали. Это изъятие из одной социальной группы и включение в другую с деструктивными правилами поведения. Специалисты призывают родителей немедленно обращать внимание на то, что ребенок поменял поведение дома. Есть даже фразы-маркеры – например, "да все люди вообще ни о чём" – как у Достоевского – "Тварь ли я дрожащая или право имею?". Психологи уверены, что в этот момент чудовищную тенденцию еще можно переломить.

Работа подобных сетевых сообществ строится на иллюзии доверия, сообщения могут быть написаны от имени детей, могут использоваться даже детские голоса. Подросток может месяцами общаться с незнакомцами, считая их сверстниками, делиться с ними обидами, страхами, ненавистью, не подозревая, кто в действительности находится по другую сторону экрана. По словам военного психолога, полковника ФСБ в отставке Алексея Захарова, эти сообщества создают спецслужбы, и это сеть, которая существует во всём мире, и Украина в неё включена. Адепты этой сети работают и в России.

Один из таких провокаторов – агент СБУ Ярослав Овсюк (внесен в список террористов и экстремистов). Первого российского подростка для нападения на школу он завербовал еще в 2021 году в Казани. Тогда ФСБ удалось предотвратить трагедию. Этот террорист взял на себя и ответственность за нападение на школу в Одинцово в декабре 2025 года. Российские спецслужбы уверены, что таким образом он хотел привлечь в свои паблики еще больше подписчиков.

И здесь обнажается жуткая логика происходящего. Убийство школьников становится не только самоцелью, но и рекламой следующего убийства. Каждая трагедия нацелена на то, чтобы привлечь новых последователей. Каждый новый последователь может стать исполнителем массового убийства. А чтобы схема сработала наверняка, ребенка втягивают постепенно, приучая его к насилию.

Так было с Викторией Сониной (внесена в список террористов и экстремистов). Ей дали 5,5 лет за терроризм. В интервью ИС "Вести" Сонина рассказала, что украинские кураторы сначала требовали от нее сжечь военкомат, затем напасть на школу, а когда она заявила, что боится вида крови, предложили убить щенка. Убийство собаки Сонина назвала "утилизацией" и, развивая мысль, произнесла то, что можно передать только прямой цитатой: "Я бы убила собаку. Может, мне это вошло бы во вкус. То есть мне-то, допустим, собака не нравится, а я её утилизировала. И дальше думаешь: "О, значит, и так с людьми можно". Те, кто мне не нравится, я могу их утилизировать."

Пока появились новости об "утилизации" того самого вербовавшего российских детей террориста Ярослава Овсюка. По неподтвержденным данным украинских СМИ, его уничтожили российские военные где-то под Добропольем. Так что как минимум на одного отмороженного куратора в этом мире должно было стать меньше.

Фильм Виталия Кармазина "Не говори Да" смотрите в пятницу, 30 октября, в 19:15 на телеканале "Россия".

движение "Колумбайн" (другое название "Скулшутинг") – признано верховным судом России террористическим, его деятельность запрещена на территории РФ.