Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего школьника

В перечень террористов и экстремистов попал 14-летний подросток из Барнаула Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего школьника

Москва20 авг Вести.Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего Ивана Мальцева из Барнаула, пишет РБК.

В перечне указан Иван Витальевич Мальцев, который родился 13 июня 2012 года, место проживания – Барнаул Алтайского края. Он стал самым молодым фигурантом списка отмечается в публикации

По какой причине подросток попал в список террористов, не уточняется.

До этого самым молодым участником перечня Росфинмониторинга был Амир Шагатов 2011 года рождения. Он был внесен в перечень в июле 2025 года.