Москва20 авгВести.Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего Ивана Мальцева из Барнаула, пишет РБК.
В перечне указан Иван Витальевич Мальцев, который родился 13 июня 2012 года, место проживания – Барнаул Алтайского края. Он стал самым молодым фигурантом спискаотмечается в публикации
По какой причине подросток попал в список террористов, не уточняется.
До этого самым молодым участником перечня Росфинмониторинга был Амир Шагатов 2011 года рождения. Он был внесен в перечень в июле 2025 года.