Москва12 окт Вести."Движение первых" выпустило короткометражный фильм о вербовке подростков в интернете под видом легкого заработка. Новая серия веб-сериала "Первые. Разговоры о важном" с участием актера Никиты Кологривого вышла 12 октября и была показана во всех российских школах, сообщила пресс-служба организации.

По сюжету школьник Максим хочет купить профессиональную экипировку для занятий греблей и соглашается на высокооплачиваемую подработку в сети. Сначала ему поручают фотографировать парковки, железнодорожные пути и городскую инфраструктуру, за что регулярно переводят деньги. Позже задания становятся опасными: кураторы предлагают подростку поджечь оборудование на железной дороге. Герою приходится выбирать между участием в преступлении и отказом от сомнительного заработка.

Кологривый сыграл тренера по гребле Виктора Петровича, который замечает, что с учеником что-то происходит, и предлагает ему помощь. Актер отметил, что подростки нередко воспринимают предложения легких денег как игру, поэтому им важно показывать реальные последствия таких решений и объяснять, к каким взрослым можно обратиться за поддержкой.

Председатель правления "Движения первых" Артур Орлов заявил, что кибербезопасность связана не только с защитой паролей, но и с умением распознавать психологические манипуляции. Он также напомнил, что организация развивает "Школу КиберБезопасности", где подростков учат выявлять онлайн-угрозы и безопасно вести себя в интернете.

В фильме отдельно поясняется, что добровольный отказ от преступления может освободить человека от уголовной ответственности при соблюдении условий статьи 31 УК РФ. Детям и родителям, которые столкнулись с угрозами или подозрительными предложениями о работе, рекомендуют обращаться на телефон доверия: 8-800-2000-122 или 124.

Новую серию можно посмотреть в сообществах "Движения первых" во "ВКонтакте", Telegram и Rutube.