Киберполиция предупредила о рисках для подростков при поиске работы в интернете

В МВД объяснили, как уберечь подростков от опасных вакансий в интернете Киберполиция предупредила о рисках для подростков при поиске работы в интернете

Москва29 ноя Вести.В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали, как помочь подросткам при поиске подработки и не дать мошенникам втянуть себя в преступную деятельность. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Опрос Аналитического центра ВЦИОМ показал: у молодежи в приоритете финансовая самостоятельность и профессиональное развитие. Стремление зарабатывать самому, распоряжаться деньгами и пробовать себя в разных сферах - нормальная часть взросления. Но первую подработку подростки все чаще ищут в Сети, а там вместе с обычными вакансиями встречаются предложения, которые на деле втягивают в преступления.

Из-за нехватки опыта подросток, желая поскорее получить деньги, может зайти на сомнительный сайт, не понять, что работа связана с криминалом, и стать соучастником преступления. За обещаниями легкого заработка часто стоят вполне реальные риски уголовного преследования.

Сотрудники МВД советуют родителям не гасить желание детей зарабатывать, а помогать им разбираться в условиях трудоустройства, обсуждать перспективы и риски, спрашивать о финансовых планах. Важно также стать для ребенка тем человеком, которому он захочет рассказать о первой работе или предложении подработки.

Иногда одного совместного разговора достаточно, чтобы уберечь подростка от серьезной ошибки говорится в публикации

В Киберполиции подчеркнули, что профилактические разговоры с подростками остаются одним из действенных способов защиты от вовлечения в преступную деятельность.