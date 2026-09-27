В МВД напомнили единственное верное правило защиты от мошенников МВД: единственное верное правило защиты от мошенников — прекратить разговор

Москва27 сен Вести.Единственным верным вариантом защиты от мошенников является немедленное прекращение любого разговора с неизвестными людьми. Об этом напомнило Министерство внутренних дел России в соцсети VK.

Представители ведомства отметили, что мошенники используют для обмана граждан разные способы.

Есть одно верное правило защиты — нужно прекратить разговор с неизвестными говорится в сообщении

В МВД отметили, что подростки чаще других попадают в сложные ситуации, поскольку боятся обратиться за помощью.

Они думают: "Обратного пути нет", "Я уже совершил ошибку". Но это неправда! Статья 31 Уголовного кодекса РФ "Добровольный отказ от преступления" — выход для каждого, кто вступил во взаимодействие с преступниками добавили в ведомстве

В МВД России уже напоминали, что прекращение разговора — самое лучшее решение для защиты. После этого полицейские советуют связаться с банком или другой организацией, от имени которой звонил неизвестный, и уточнить, говорил ли он правду. Также об инциденте следует сообщить в полицию.