Москва21 сенВести.В случае поступления телефонного звонка от неизвестного абонента, который сообщил о попытке оформления кредита, правильным решением будет немедленно прекратить разговор. Это следует из материалов МВД России, которые есть в распоряжении ТАСС.
Мошенники часто используют подобные схемы обмана, утверждая, что на человека пытаются оформить кредит.
Немедленно прекратите разговорговорится в материалах
После этого рекомендуется связаться с банком или организацией, от имени которой звонил неизвестный, и уточнить, действительно ли проводится такая операция. Кроме того, следует сообщить об инциденте в полицию.
Ранее стало известно, что аферисты предлагают пользователям бесплатно получить игровую валюту, чтобы затем похитить аккаунт потенциальной жертвы.