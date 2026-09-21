МВД посоветовало способ отреагировать на подозрительный звонок о займе МВД рекомендовало сбрасывать звонок с информацией про "оформленный кредит"

Москва21 сен Вести.В случае поступления телефонного звонка от неизвестного абонента, который сообщил о попытке оформления кредита, правильным решением будет немедленно прекратить разговор. Это следует из материалов МВД России, которые есть в распоряжении ТАСС.

Мошенники часто используют подобные схемы обмана, утверждая, что на человека пытаются оформить кредит.

Немедленно прекратите разговор говорится в материалах

После этого рекомендуется связаться с банком или организацией, от имени которой звонил неизвестный, и уточнить, действительно ли проводится такая операция. Кроме того, следует сообщить об инциденте в полицию.

Ранее стало известно, что аферисты предлагают пользователям бесплатно получить игровую валюту, чтобы затем похитить аккаунт потенциальной жертвы.