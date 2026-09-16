Москва16 сен Вести.Злоумышленники в коротких видео на YouTube предлагают пользователям бесплатно получить игровую валюту, чтобы потом похитить аккаунт жертвы. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Ссылки на сайты, где якобы можно получить гемы, золото и робуксы, размещают в профиле автора видео.

После перехода на сайт пользователя просят указать мессенджер для авторизации и выбрать интересующую игру. Далее ему предлагают принять участие в розыгрыше, по итогам которого выпадает "приз" в виде определенного количества монет для онлайн-игры отмечается в сообщении

Для того чтобы забрать игровую валюту игрока просят указать номер телефона и код из sms. Так, злоумышленники получают доступ к учетной записи жертвы. Они могут использовать ее для рассылки вредоносных сообщений контактам пользователя.