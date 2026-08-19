Мошенники крадут аккаунты в Telegram под видом подарочной Premium-подписки В Telegram появилась новая схема мошенничества с подарочной Premium-подпиской

Москва19 авг Вести.Киберполиция МВД России предупредила о новой мошеннической схеме в Telegram: злоумышленники предлагают пользователям "активировать подарочную подписку Telegram Premium". Об этом сообщило УМВД РФ по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий на платформе MAX.

Если перейти по ссылке, откроется страница с запросом номера телефона и кода, который приходит в sms или сам мессенджер. Однако этот код нужен для того, чтобы войти в профиль с чужого устройства - так злоумышленники захватывают аккаунт.

Злоумышленники рассылают в мессенджере Telegram сообщения с фишинговой ссылкой для "активации подписки". После перехода по ней появляется форма для ввода номера телефона и кода подтверждения… На самом деле код предназначен для входа в аккаунт с нового устройства говорится в публикации

Как только жертва вводит код, мошенники получают доступ к профилю и могут рассылать с него такие же сообщения.

В Киберполиции призывают граждан быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не передавать посторонним код подтверждения, приходящий в sms или Telegram.