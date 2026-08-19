В МВД раскрыли фразу, после которой нельзя продолжать телефонный разговор МВД предупредило о фразе, выдающей телефонных мошенников

Москва19 авг Вести.Фраза о необходимости перевести деньги на якобы безопасный счет является явным признаком мошенничества. Если человек слышит такое предложение по телефону, ему следует сразу завершить разговор, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин в интервью ТАСС.

Схема, когда мошенник убеждает вас перевести деньги на безопасный счет, - это стопроцентно фейково-выдуманная история сказал он

Он подчеркнул, что никаких специальных безопасных счетов, о которых говорят аферисты, в действительности не существует. Поэтому такая фраза должна восприниматься как сигнал немедленно положить трубку и прекратить общение.

Васенин также отметил, что электронные средства платежа, созданные кредитно-финансовыми организациями, уже имеют необходимые механизмы защиты. Банковский счет сам по себе безопасен, если владелец не передает доступ к нему посторонним.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники начали использовать новую схему обмана прохожих. Они демонстрируют шприцы и просят деньги якобы на покупку инсулина, рассчитывая вызвать сочувствие и убедить людей перевести средства на карту.