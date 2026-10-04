В МВД напомнили о действиях в случае угроз мошенников МВД призвал сохранять критическое мышление при общении с мошенниками

Москва4 окт Вести.В МВД напомнили, что в случае общения с мошенниками важно сохранять критическое мышление и не поддаваться тревоге.

Аферисты давят на эмоции, с целью вывести человека из равновесия часто говорят ключевые фразы "ваши деньги в опасности", "нужно срочно спасти средства", "переведите на безопасный счет".

Испытывая ощущения страха или тревоги, потенциальная жертва начинает выполнять поступающие указания сказано в сообщении

Следственный департамент МВД России и УБК МВД России призывают сохранять хладнокровие и не поддаваться угрозам собеседника, кем бы он ни представлялся.