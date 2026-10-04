Москва4 октВести.В МВД напомнили, что в случае общения с мошенниками важно сохранять критическое мышление и не поддаваться тревоге.
Аферисты давят на эмоции, с целью вывести человека из равновесия часто говорят ключевые фразы "ваши деньги в опасности", "нужно срочно спасти средства", "переведите на безопасный счет".
Испытывая ощущения страха или тревоги, потенциальная жертва начинает выполнять поступающие указаниясказано в сообщении
Следственный департамент МВД России и УБК МВД России призывают сохранять хладнокровие и не поддаваться угрозам собеседника, кем бы он ни представлялся.