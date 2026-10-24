В МВД рассказали, что делать с банковской картой после общения с мошенниками МВД РФ: необходимо сразу блокировать карты после передачи данных мошенникам

Москва24 окт Вести.После сообщения данных банковской карты мошенникам необходимо сразу же заблокировать ее, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Если деньги уже переведены или озвучены данные карты или коды из сообщений, то необходимо как можно быстрее прекратить общение с мошенниками, связаться с банком по официальному номеру, сообщить о подозрительной операции и уточнить возможность ее остановки, а также заблокировать карту или доступ к счету сказали в пресс-центре.

Желательно сохранить переписку, номера телефонов, чеки, скриншоты или записи разговоров с мошенниками, отметили в МВД. Эти доказательства помогут полиции выйти на след мошенников.

В МВД предупредили, что категорически нельзя переводить деньги якобы для возврата уже похищенных средств или платить комиссию за помощь, которую требуют преступники. Также недопустимо устанавливать по их указанию неизвестные программы.

Ранее ИС "Вести" сообщала, кто чаще всего становится жертвами мошенников.