Стало известно, кто чаще всего становится жертвой мошенников Эксперт Рожков рассказал, кто чаще всего становится жертвой мошенников

Москва24 окт Вести.Чаще всего жертвами мошенников становятся люди, ищущие заработок, а также уже обманутые граждане, которых затем вербуют и берут под полный контроль. Об этом в документальном фильме Антона Подковенко "Территория лжи" рассказал финтехпредприниматель Алексей Рожков, сообщает ИС "Вести".

По словам Рожкова, в первую категорию попадают те, кто ищет дополнительный доход.

Люди, которые ищут заработок, то есть студенты, работники, допустим, общественного питания – это первый класс таких людей заявил Рожков

Эксперт отметил, что следующая категория – это граждане, которые уже попались на крючок мошенников.

Второй класс – это первично обманутые, те, кто уже передал деньги. Дальше их начинают вербовать сотрудники условных ФСБ, [Рос]финмониторинга, еще кого-то. Естественно, они там подписывают какие-то бумаги, дальше на их устройство ставят специализированное программное обеспечение в виде радионянь, которые непосредственно контролируют каждый их шаг, каждое слово сказанное, они даже слушают, когда они спят. То есть, они знают все про этих людей сообщил Рожков

Ранее банк ВТБ предостерег граждан от главных угроз от мошенников осенью. По сообщению пресс-службы банка, злоумышленники маскируют схемы обмана под сезонные предложения: подготовка транспорта к зиме, замена шин, сбор денег на подарки к Новому году.